Экономист Беляев поддержал принятие проекта о мерах поддержки компаний из сфер IT и туризма

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.
Экономист Беляев поддержал принятие проекта о мерах поддержки компаний из сфер IT и туризма
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

«Это меры, которые стимулируют развитие этих отраслей. То, что касается информационной индустрии: там нулевой налог на прибыль, мы понимаем и знаем, что сейчас вся экономика и реальный сектор, да и любой другой, базируются на цифровых технологиях. Это не только чисто информационная сфера, но и производственная, сфера управления... Учитывая санкции, естественно, нам надо заниматься тем, чтобы эта отрасль получила ускоренное развитие в нашей стране», — пояснил экономист.

Он добавил, что гостиничный бизнес — одна из основ туристической индустрии.

«В условиях санкций затруднён выездной туризм, надо развивать внутренний туризм, для того чтобы граждане получили дополнительные возможности отдыха и чтобы сама отрасль тоже получила развитие. Потому что вносит достаточно серьёзный вклад в ВВП... Поэтому все эти меры, которые касаются и туриндустрии, и гостиничного бизнеса, — хорошо, что они приняты сейчас, в преддверии курортного сезона, как раз всё очень своевременно», — заключил собеседник RT.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

Так, например, для организаций IT-отрасли на 2022—2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. В целях же поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду объектов туристской индустрии, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включённых в реестр таких объектов, и пользование ими.

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