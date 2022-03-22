Мишустин 7 апреля выступит с отчётом правительства в Госдуме

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил, что председатель российского кабмина Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчётом правительства в Госдуме 7 апреля.

Как отметил Беляков, спикер Госдумы Вячеслав Володин в телефонном разговоре с Мишустиным «передал предложение депутатов перенести дату отчёта правительства на более ранний срок».

«Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. По итогам совместного обсуждения стороны определили новую дату ежегодного отчёта правительства — 7 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мишустин подписал постановление о том, что в 2022 году при оценке дохода семьи для заключения соцконтракта не будут учитываться доходы её членов, утративших работу после 1 марта.