Суд впервые арестовал фигуранта уголовного дела о фейках про спецоперацию на Украине

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Впервые суд в Москве арестовал фигуранта уголовного дела о распространении фейков о спецоперации на Украине, заявил его адвокат Даниил Берман.
Суд впервые арестовал фигуранта уголовного дела о фейках про спецоперацию на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Choochart Choochaikupt / EyeEm

«Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Бермана, это первый и единственный арест в рамках соответствующей статьи в российской столице.

В суде уточнили, что фигурант дела является техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

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