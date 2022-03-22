Бочкарёв заявил о завершении основных работ первого этапа строительства станции «Минская» МЦД-4
- © stroi.mos.ru
«На станции «Минская» будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы по I этапу. В настоящий момент ведётся пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, общая готовность первого этапа станции «Минская» составляет 98%.
«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность второго этапа составляет 70%», — отметил заместитель мэра.
Ранее Бочкарёв сообщил, что работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчёвская» в центре столицы завершены более чем наполовину.