Бочкарёв заявил о завершении основных работ первого этапа строительства станции «Минская» МЦД-4

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о завершении основных работ первого этапа строительства станции «Минская» четвёртого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
Бочкарёв заявил о завершении основных работ первого этапа строительства станции «Минская» МЦД-4
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«На станции «Минская» будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы по I этапу. В настоящий момент ведётся пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, общая готовность первого этапа станции «Минская» составляет 98%.

«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность второго этапа составляет 70%», — отметил заместитель мэра.

Ранее Бочкарёв сообщил, что работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчёвская» в центре столицы завершены более чем наполовину.

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