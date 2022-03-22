В ФСВТС России создали оперштаб по борьбе с санкциями

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России создали оперативный штаб по борьбе с санкциями.
В ФСВТС России создали оперштаб по борьбе с санкциями
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора службы Михаил Бабич.

«Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная, самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева», — сказал он

По его словам, штаб постоянно анализирует вопросы, которые ставит перед ним субъекты ВТС. 

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.

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