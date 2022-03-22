В ФСВТС России создали оперштаб по борьбе с санкциями

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России создали оперативный штаб по борьбе с санкциями.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора службы Михаил Бабич.

«Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная, самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева», — сказал он

По его словам, штаб постоянно анализирует вопросы, которые ставит перед ним субъекты ВТС.

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