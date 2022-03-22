В ФСВТС России создали оперштаб по борьбе с санкциями
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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора службы Михаил Бабич.
«Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная, самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева», — сказал он
По его словам, штаб постоянно анализирует вопросы, которые ставит перед ним субъекты ВТС.
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