Названы необходимые для формирования экономики замкнутого цикла профессии

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Глава ППК РЭО Денис Буцаев на полях выставки оборудования в сфере ТКО Wasma рассказал, какие профессии будут востребованы для формирования в России экономики замкнутого цикла.
Названы необходимые для формирования экономики замкнутого цикла профессии
  • АГН «Москва»
  • © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы

Об этом сообщает телеканал «360».

«Профессии, которые необходимы для построения экономики замкнутого цикла, это проектировщики, инженеры отдельных отраслей промышленности, специалисты в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам, а также химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней, педагоги начального, среднего, среднего специального образования и юристы экологического права», — перечислил Денис Буцаев.

Он также отметил, что необходима профессиональная подготовка специалистов в этих областях, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации действующих кадров.

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