ОНК: осуждённый блогер Эдвард Бил намерен обжаловать «жёсткий» приговор

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), приговорённый Пресненским судом Москвы к году и двум месяцам заключения в колонии общего режима за ДТП, помещён в восьмиместную камеру СИЗО-7 Москвы. Об этом RT сообщили в столичном ОНК.

Отмечается, что Эдвард Бил заявил, что намерен подать апелляцию на решение суда, которое он расценил как «жёсткое».

«Привезли сюда вчера ночью, утром дали завтрак — кашу, хлеб, чай с сахаром», — сказал блогер правозащитникам про своё прибытие в СИЗО.

По его словам, среди сокамерников есть подозреваемые в торговле наркотиками и мошенничестве, «но отношения с соседями нормальные, условия тоже».

«Думал, будет хуже. В камере телевизор и холодильник, в прогулочном дворике есть турник и брусья, на прогулке спортом занимался», — привёл слова Била один из членов ОНК.

Блогер выразил желание отбывать наказание в хозотряде СИЗО и готовность, если возникнет такая необходимость, помочь администрации в монтаже видеороликов.

Как ранее писал RT, Пресненский районный суд Москвы повторно рассмотрел уголовное дело скандально известного блогера и пранкера Эдварда Била.

За крупное ДТП в центре Москвы ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца в колонии общего режима (ч. 1 ст. 264 УК России). Также суд лишил его водительских прав на три года.

По словам адвоката подсудимого, с учётом частично отбытого наказания сидеть его подзащитному осталось примерно полгода.