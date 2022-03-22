Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

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Финансовая и иная помощь Украине влечёт за собой ответственность в России до 20 лет колонии, финансирование нацбатальонов карается сроком до десяти лет, сообщили в Росфинмониторинге.
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечёт уголовную ответственность по ст. 275 УК России «Государственная измена»... Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до десяти лет лишения свободы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом в Росфинмониторинге подчеркнули, что оказание помощи мирным жителям на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик не является нарушением закона.

Жительница пригорода Мариуполя ранее рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.

По её словам, также боевики «отжимают» квартиры у местных жителей и используют их как огневые точки. 

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