Более 90 горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
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«На момент происшествия в шахте находились 142 человека, из них 96 человек уже вышли на поверхность. Прибывшие отделения горноспасателей приступили к обследованию выработок», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ранее в Минугля региона сообщили о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная» и объявили начало эвакуации.
В министерстве добавили, что введён в действие план ликвидации аварии.