Более 90 горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

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Из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошёл сбой в системе вентиляции, эвакуировали 96 горняков, медики оказывают помощь пострадавшим.
Более 90 горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«На момент происшествия в шахте находились 142 человека, из них 96 человек уже вышли на поверхность. Прибывшие отделения горноспасателей приступили к обследованию выработок», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее в Минугля региона сообщили о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная» и объявили начало эвакуации.

В министерстве добавили, что введён в действие план ликвидации аварии.

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