В «Союзмолоке» прокомментировали ситуацию с упаковочной тарой

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Директор Департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит прокомментировала ситуацию с упаковочной тарой.
В «Союзмолоке» прокомментировали ситуацию с упаковочной тарой
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«Сейчас Минпромторг и Минсельхоз мониторят ситуацию и ищут альтернативные пути поставок сырья, чтобы полка не изменилась. У нас есть другие страны, которые не прекратили поставки в Россию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, производители, переработчики и поставщики формируют запасы, и часть законтрактованных позиций уже в пути.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин высказался о перспективах перехода на стеклянную тару для соков и молока.

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