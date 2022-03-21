Политолог Бальбек поддержал решение суда запретить Instagram и Facebook в России

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

«Когда социальные сети занимаются не коммуникацией людей, а политическим экстремизмом, то приходит время ставить на них крест», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что подобное решение — вынужденная мера.

«Терпеть открытый экстремизм у себя под боком ни одна уважающая себя держава не станет. Как говорится, поддержим отечественного производителя», — заключил эксперт.

Ранее Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.