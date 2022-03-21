Политолог Бальбек поддержал решение суда запретить Instagram и Facebook в России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.
Политолог Бальбек поддержал решение суда запретить Instagram и Facebook в России
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

«Когда социальные сети занимаются не коммуникацией людей, а политическим экстремизмом, то приходит время ставить на них крест», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что подобное решение — вынужденная мера.

«Терпеть открытый экстремизм у себя под боком ни одна уважающая себя держава не станет. Как говорится, поддержим отечественного производителя», — заключил эксперт.

Ранее Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить