Политолог Бальбек поддержал решение суда запретить Instagram и Facebook в России
- AFP
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«Когда социальные сети занимаются не коммуникацией людей, а политическим экстремизмом, то приходит время ставить на них крест», — подчеркнул Бальбек.
Он отметил, что подобное решение — вынужденная мера.
«Терпеть открытый экстремизм у себя под боком ни одна уважающая себя держава не станет. Как говорится, поддержим отечественного производителя», — заключил эксперт.
Ранее Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.