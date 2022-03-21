В Подмосковье возбуждено дело после того, как неизвестный облил трёх человек кислотой

Уголовное дело заведено в Московской области по факту нападения на трёх человек.

«По факту причинения телесных повреждений троим местным жителям отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении Telegram-канала «МВД Медиа».

Ведётся розыск предполагаемого злоумышленника.

Как сообщает Life.ru, мужчина в Домодедове облил, предположительно, серной кислотой свою бывшую жену и её нынешнего сожителя. Также пострадал проходивший мимо школьник.

Все пострадавшие госпитализированы.

31 декабря 2019 года суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии студента колледжа, который напал с кислотой на трёх несовершеннолетних летом 2017 года.