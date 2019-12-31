На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии студента колледжа, который напал с кислотой на трёх несовершеннолетних летом 2017 года.

Об этом говорится на сайте Будённовского городского суда.

«По совокупности преступлений окончательно Чапарову Ш.М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

Подсудимый в ходе заседания своей вины не признал.

В сентябре 2018 года сообщалось, что в Ставропольском крае в городе Будённовске задержан подозреваемый, который, по данным следствия, в июне 2017 года облил кислотой трёх несовершеннолетних девушек. Главным фигурантом расследования оказался 19-летний студент медицинского колледжа.

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улицах города. В результате трое несовершеннолетних потерпевших получили ожоги различной степени тяжести.