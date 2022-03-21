Процесс сдачи отчётности упростили для получателей грантов и субсидий в Подмосковье
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По словам первого заместителя председателя правительства области Екатерины Зиновьевой, это касается получения грантов и субсидий.
«Теперь эта отчётность полностью переведена в электронный формат — сдать её можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья», — передаёт слава Зиновьевой телеканал «360».
Она напомнила, что до этого предпринимателям требовалось подавать отчётность в бумажном виде по форме, приложенной к соглашению о выделении субсидии или гранта.
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