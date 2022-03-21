Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд отказал в удовлетворении иска», — заявили в суде.
В 2021 году Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.
Впоследствии Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить Мирзализаде разумный срок нежелательности пребывания в России вместо пожизненного.