Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД России

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России, в котором тот оспаривал запрет на въезд в страну до 2035 года.
Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — заявили в суде.

В 2021 году Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

Впоследствии Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить Мирзализаде разумный срок нежелательности пребывания в России вместо пожизненного.

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