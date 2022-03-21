Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД России

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России, в котором тот оспаривал запрет на въезд в страну до 2035 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — заявили в суде.

В 2021 году Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

Впоследствии Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить Мирзализаде разумный срок нежелательности пребывания в России вместо пожизненного.