Суд обязал установить Мирзализаде разумный срок запрета на проживание в России

Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности пребывания в России вместо пожизненного, заявил адвокат артиста Сергей Бадамшин.

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — цитирует РИА Новости Бадамшина.

Ранее Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение ведомства о пожизненном запрете на его въезд на территорию России.

В начале августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.