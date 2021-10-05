Суд обязал установить Мирзализаде разумный срок запрета на проживание в России

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Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности пребывания в России вместо пожизненного, заявил адвокат артиста Сергей Бадамшин.
Суд обязал установить Мирзализаде разумный срок запрета на проживание в России
  • РИА Новости

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — цитирует РИА Новости Бадамшина.

Ранее Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение ведомства о пожизненном запрете на его въезд на территорию России.

В начале августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

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