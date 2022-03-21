В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS

Короткая ссылка
В России приостановили регистрацию на тестирование на знание английского языка IELTS.
В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS
  • Gettyimages.ru
  • © slexp880

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление международного экзаменационного центра IELTS Students International.

«17 марта владельцы экзамена IELTS приняли решение временно приостановить новые регистрации на экзамен. Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнёрами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно», — отмечается в заявлении.

Экзамены на компьютере в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля 2022 года включительно состоятся согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) заявила о временной остановке проведения всех экзаменов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить