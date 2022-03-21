В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS

В России приостановили регистрацию на тестирование на знание английского языка IELTS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление международного экзаменационного центра IELTS Students International.

«17 марта владельцы экзамена IELTS приняли решение временно приостановить новые регистрации на экзамен. Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнёрами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно», — отмечается в заявлении.

Экзамены на компьютере в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля 2022 года включительно состоятся согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) заявила о временной остановке проведения всех экзаменов в России.