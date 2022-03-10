«Ъ»: В России отменили международные экзамены английского языка IELTS

Международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) сообщила о временной остановке проведения всех экзаменов в России. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS.

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории России», — говорится в письме организации, копия которого есть у «Ъ».

В компании предложили быстро перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему, иначе есть риск заморозки средств до возобновления первых экзаменационных сессий в стране.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.