«Ъ»: В России отменили международные экзамены английского языка IELTS
«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории России», — говорится в письме организации, копия которого есть у «Ъ».
В компании предложили быстро перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему, иначе есть риск заморозки средств до возобновления первых экзаменационных сессий в стране.
Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.