Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

«Темпы заболеваемости снижаются, при этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Ранее сообщалось, что РЖД отменили антикоронавирусные ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры в поездах дальнего следования и на вокзалах.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.