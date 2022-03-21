Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в стране.
Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России
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Об этом сообщает ТАСС.

«Темпы заболеваемости снижаются, при этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Ранее сообщалось, что РЖД отменили антикоронавирусные ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры в поездах дальнего следования и на вокзалах.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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