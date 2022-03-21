Аналитик Ионин прокомментировал возможность отключения России от GPS

Главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин в стриме RT «Летучка» оценил риск отключения России от GPS.

«Даже если GPS отключится полностью, никто в мире этого не заметит, кроме американских военных», — сказал он.

Ионин добавил, что «в сумме потребители всего мира пользуются порядка 100 спутниками навигации, но если американцы над территорией России внесут ошибки так, чтобы использовать стало невозможно их спутники, свои 30 аппаратов, то потребители России — да и всего мира — это просто не заметят».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS.