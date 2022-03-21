Бочкарёв: по программе реновации в Москве полностью расселили 176 домов

По программе реновации в Москве расселили 176 домов, почти половина из них уже демонтирована по технологии умного сноса, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас по программе реновации завершено расселение 176 старых зданий. Они находятся во всех административных округах города. Их площадь составляет около полумиллиона квадратных метров», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что в новое жильё к настоящему времени переехали 48 тыс. участников программы.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что территории, оставшиеся после сноса домов, являются градостроительным ресурсом, необходимым для волнового переселения жителей.

«Сейчас стартовых площадок в Москве насчитывается 543, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. Затем на них можно возвести 2,6 млн кв. м недвижимости», — сообщил он.

Лёвкин напомнил, что в 2021 году подобрано 63 площадки, с начала 2022 года — ещё десять. Список стартовых площадок постоянно актуализируется.

Ранее Бочкарёв сообщил, что семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте.