Бочкарёв: в марте в Москве семь новостроек передадут под заселение по программе реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте.

«Переселение участников программы реновации в новое жильё продолжается в Москве активными темпами. В этом месяце под заселение планируется передать семь новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тыс. жителей из 12 старых домов», — отметил он.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин добавил, что новые дома расположены в пяти районах столицы: Зюзино, Царицыно, Южном Медведково, Кузьминках и Лосиноостровском.

«В настоящее время в 158 «стартовых» многоэтажек ведётся переселение жителей 438 домов, из которых 77 домов отселено полностью, 84 дома снесено. В новое жильё въехали 47,6 тыс. человек», — сказал он.

Ранее Бочкарёв сообщил, что в столице в рамках программы реновации построено 185 жилых домов площадью 2,4 млн кв. метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.