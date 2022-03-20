Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении школьницы в Иркутске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об исчезновении школьницы в Иркутске.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 14-летней девочки в Иркутской области», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в СК Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения школьницы в Иркутске.

По версии следствия, днём 18 марта девочка ушла в школу и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Установлено, что на уроках ребёнка не было.

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров.