В VK опровергли информацию о продаже рекламы британскому правительству

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Информация о продаже рекламы «ВКонтакте» британскому правительству для продвижения позиции по Украине на платформе не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании VK.
В VK опровергли информацию о продаже рекламы британскому правительству
  • globallookpress.com
  • © Rafael Henrique/Keystone Press Agency

«Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию», — приводит заявление VK РИА Новости.

В компании напомнили, что на ресурсах соцсети может быть показана только реклама, соответствующая правилам сообщества и законодательству России.

Ранее издание The Sunday Telegraph сообщило, что глава британского МИД Лиз Трасс создала структуру Government Information Cell (GIC) для распространения на территории России информации о происходящих на Украине событиях.

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