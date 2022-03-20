В VK опровергли информацию о продаже рекламы британскому правительству
- globallookpress.com
- © Rafael Henrique/Keystone Press Agency
«Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию», — приводит заявление VK РИА Новости.
В компании напомнили, что на ресурсах соцсети может быть показана только реклама, соответствующая правилам сообщества и законодательству России.
Ранее издание The Sunday Telegraph сообщило, что глава британского МИД Лиз Трасс создала структуру Government Information Cell (GIC) для распространения на территории России информации о происходящих на Украине событиях.