В Ростуризме сообщили об отмене вывозного рейса из Египта

Короткая ссылка
Вывозной рейс 686 авиакомпании AZUR air из Египта временно отменили из-за новых санкций со стороны США, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В Ростуризме сообщили об отмене вывозного рейса из Египта
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — написала она в своём Telegram-канале.

Догузова отметила, что проживание россиянам туроператоры продлевают за свой счёт. По её словам, всех, кто не успел вылететь домой вовремя, расселят по отелям и обеспечат всем необходимым.

Ранее министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить