В Ростуризме сообщили об отмене вывозного рейса из Египта

Вывозной рейс 686 авиакомпании AZUR air из Египта временно отменили из-за новых санкций со стороны США, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — написала она в своём Telegram-канале.

Догузова отметила, что проживание россиянам туроператоры продлевают за свой счёт. По её словам, всех, кто не успел вылететь домой вовремя, расселят по отелям и обеспечат всем необходимым.

Ранее министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.