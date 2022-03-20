Один человек пострадал в результате пожара в Белгороде

Один мужчина пострадал в результате возгорания в здании по производству пластиковых изделий в Белгороде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре в городе Белгороде по улице Мирной. По прибытии было установлено, что пожар произошёл в здании по производству декоративных пластиковых изделий на площади 900 кв. м. Пострадал один мужчина», — сказал собеседник.

Уточняется, что примерно через два часа пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в городе Аркадаке Саратовской области погибли четыре человека, включая двоих детей.