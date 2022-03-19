Медведев: пандемия показала востребованность достижений России в мире

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что российские достижения востребованы в мире, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил регистрацию новой вакцины от коронавируса «Конвасэл», созданной специалистами ФМБА.

«Эпидемия коронавируса особенно чётко показала, насколько востребованы в мире такие достижения», — написал Медведев в своём Telegram.

По его словам, сейчас российский потенциал должен наращиваться с удвоенной силой.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада.