Медведев: пандемия показала востребованность достижений России в мире

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Пандемия коронавирусной инфекции показала, что российские достижения востребованы в мире, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: пандемия показала востребованность достижений России в мире
  • РИА Новости

Он отметил регистрацию новой вакцины от коронавируса «Конвасэл», созданной специалистами ФМБА.

«Эпидемия коронавируса особенно чётко показала, насколько востребованы в мире такие достижения», — написал Медведев в своём Telegram.

По его словам, сейчас российский потенциал должен наращиваться с удвоенной силой.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада.

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