В Москве за сутки госпитализировали 171 пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Всего в столице за сутки выявили 927 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.
Также в городе выздоровели ещё 1593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 532 057.
Скончались от коронавируса в Москве за сутки 30 пациентов.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».