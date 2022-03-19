В Москве за сутки госпитализировали 171 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 171 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в столице за сутки выявили 927 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Также в городе выздоровели ещё 1593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 532 057.

Скончались от коронавируса в Москве за сутки 30 пациентов.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».