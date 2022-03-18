Во Владимирскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

Во Владимирскую область прибыли 363 беженца из Донбасса и с Украины.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Вынужденных переселенцев доставили в 11 пунктов временного размещения в Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Суздале, Камешковском, Ковровском и Собинском районах.

Всего в регионе развернули 25 таких пунктов.

Также стало известно, что в Московской области продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев. В частности, в Химках собрали ещё более 1,2 тыс. кг, в том числе товары первой необходимости, передаёт телеканал «360».

«Мы подписываем, что в коробках, а также указываем их вес и ставим галочки, чтобы понимать, взвешена эта коробка или нет», — заявил волонтёр Регионального ресурсного центра в Химках Айдар Кадыралиев.

Ранее сообщалось, что в Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса.