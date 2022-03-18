В Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса

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В Туве по инициативе Минэкономразвития и предпринимателей собрали гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
В Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса
  • РИА Новости

Пункты сбора были открыты на базе организаций и общественных движений, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Гуманитарную помощь из Тувы доставят в город Армянск Республики Крым. Первую партию для жителей Донбасса жители республики отправили ещё в начале марта», — отметили в правительстве.

В то же время, в Бурятию приехали два первых переселенца с территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил главный специалист Центра социальной поддержки населения Булат Дашибалов, передаёт transsibinfo.com.

Известно, что прибыли они самостоятельно и в настоящее время проживают у родственников на севере Бурятии.

Ранее сообщалось, что психологи МЧС России уже оказали помощь более 10 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.

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