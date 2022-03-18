В Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса
- РИА Новости
Пункты сбора были открыты на базе организаций и общественных движений, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Гуманитарную помощь из Тувы доставят в город Армянск Республики Крым. Первую партию для жителей Донбасса жители республики отправили ещё в начале марта», — отметили в правительстве.
В то же время, в Бурятию приехали два первых переселенца с территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил главный специалист Центра социальной поддержки населения Булат Дашибалов, передаёт transsibinfo.com.
Известно, что прибыли они самостоятельно и в настоящее время проживают у родственников на севере Бурятии.
Ранее сообщалось, что психологи МЧС России уже оказали помощь более 10 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.