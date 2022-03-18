МЧС России: более 10 тысяч беженцев из Донбасса получили психологическую помощь

Психологи МЧС России уже оказали помощь более 10 тыс. беженцам из Донбасса и Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Психологическую помощь получили более 10 тыс. человек. Всего к работе с беженцами привлечено более 150 психологов РСЧС», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Специалисты МЧС проводят с беженцами из Донбасса и Украины групповые и индивидуальные занятия, консультации, а также специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки.

Как сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, почти 2,7 млн человек с Украины обратились с просьбой эвакуировать их в Россию.

Мизинцев также объявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР удалось эвакуировать 12,2 тыс. человек, в том числе свыше 2,2 тыс. детей.