В Самарской области рассказали о новом грузе с гуманитарной помощью для Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Среди собранных вещей — продукты от аграриев региона, стройматериалы и предметы первой необходимости.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе беженцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь, заявил в беседе с URA.RU заместитель директора Департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян.
По его словам, граждане должны получить документы из миграционной службы, после чего обратиться в любую страховую компанию и получить полис ОМС.
«После этого можно обращаться в любую медорганизацию, получать плановую помощь в том объёме, в котором получают граждане РФ», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса.