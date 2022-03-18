В Самарской области рассказали о новом грузе с гуманитарной помощью для Донбасса

В Самарской области подготовили ещё один груз с гуманитарной помощью для Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Среди собранных вещей — продукты от аграриев региона, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе беженцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь, заявил в беседе с URA.RU заместитель директора Департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян.

По его словам, граждане должны получить документы из миграционной службы, после чего обратиться в любую страховую компанию и получить полис ОМС.

«После этого можно обращаться в любую медорганизацию, получать плановую помощь в том объёме, в котором получают граждане РФ», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Туве собрали гумпомощь для жителей Донбасса.