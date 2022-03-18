В Пермском крае приняли первый пакет мер поддержки бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на краевое заксобрание.
В частности, депутаты поддержали снижение налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения с 6 до 1% — «Доходы» и с 15 до 5% — «Доходы минус расходы».
Налоговые послабления будут доступны предпринимателям, деятельность которых соответствует ОКВЭД, добавленному в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года.
Также парламентарии одобрили скидку в 50% на имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости.
Тем временем в Кировской области на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона обсудили ситуацию в отрасли связи и информационных технологий, передаёт progorod43. Одной из тем стали вопросы импортозамещения.
«У нас с вами есть все компетенции, чтобы заняться импортозамещением, в том числе и в сфере информационных технологий. Но нужно думать не только о замещении, а о собственных прорывных проектах», — заявил губернатор Игорь Васильев.
Ранее в Москве рассказали о мерах экономической поддержки промпредприятий.