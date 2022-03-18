В Пермском крае приняли первый пакет мер поддержки бизнеса

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Законодательное собрание Пермского края приняло первый пакет мер поддержки бизнеса.
В Пермском крае приняли первый пакет мер поддержки бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на краевое заксобрание.

В частности, депутаты поддержали снижение налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения с 6 до 1% — «Доходы» и с 15 до 5% — «Доходы минус расходы».

Налоговые послабления будут доступны предпринимателям, деятельность которых соответствует ОКВЭД, добавленному в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года.

Также парламентарии одобрили скидку в 50% на имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости.

Тем временем в Кировской области на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона обсудили ситуацию в отрасли связи и информационных технологий, передаёт progorod43. Одной из тем стали вопросы импортозамещения.

«У нас с вами есть все компетенции, чтобы заняться импортозамещением, в том числе и в сфере информационных технологий. Но нужно думать не только о замещении, а о собственных прорывных проектах», — заявил губернатор Игорь Васильев.

Ранее в Москве рассказали о мерах экономической поддержки промпредприятий.

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