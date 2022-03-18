В Гильдии пекарей высказались о ситуации с продажами хлеба

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В Гильдии пекарей и кондитеров высказались о ситуации с продажами хлеба.
В Гильдии пекарей высказались о ситуации с продажами хлеба
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Согласно данным Минсельхоза России, в 2021 году предприятиям хлебопекарной отрасли с целью стабилизации розничных цен было выделено 1,8 млрд рублей на осуществление компенсации промышленности части затрат на реализацию произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом, по данным Росстата, рост цен на хлеб за год не превысил инфляцию», — заявили в гильдии.

Там отметили, что в 2022 году будет выделено 2,5 млрд рублей, что также положительно повлияет на сдерживание цен.

Кроме того, властями установлен контроль над ценами на социально значимые продукты, в том числе ограничены наценки торговых сетей на хлеб, напомнили в гильдии.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на хлеб.

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