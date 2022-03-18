Более 63 тысяч подмосковных школьников приняли участие в испытаниях ГТО в 2021 году

Более 63 тыс. школьников Московской области приняли участие в испытаниях ГТО в 2021 году. Из них 40 тыс. удостоены знаков отличия.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина, знак ГТО помогает получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Школьники Подмосковья — очень спортивные, активные ребята, поэтому всё больше людей принимают участие в испытаниях комплекса ГТО», — сказала она.

Каклюгина добавила, что в 2021 году учащиеся получили более 17 тыс. золотых знаков отличия, почти 14 тыс. серебряных, около 9,5 тыс. бронзовых.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.