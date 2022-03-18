Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России

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Столичный мэр Сергей Собянин поздравил россиян с Днём воссоединения Крыма с Россией и назвал это праздником новой России.
Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России
  • РИА Новости

«С праздником «крымской весны»! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно», — сказал Собянин на митинг-концерте в «Лужниках» в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Он подчеркнул, что Россия — это сильная страна.

«Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы!» — заявил Собинин.

18 марта на стадионе «Лужники» в Москве проходит концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

RT ведёт прямую трансляцию.

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