Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России
- РИА Новости
«С праздником «крымской весны»! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно», — сказал Собянин на митинг-концерте в «Лужниках» в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Он подчеркнул, что Россия — это сильная страна.
«Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы!» — заявил Собинин.
18 марта на стадионе «Лужники» в Москве проходит концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
RT ведёт прямую трансляцию.