Эксперт по развитию бизнеса Сухоставец рассказал о перспективных специальностях

Директор по развитию бизнеса платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец рассказал о перспективных специальностях.

«Сейчас растёт запрос на специалистов в финансовой сфере. В том числе и на линейный персонал. В краткосрочной перспективе на фоне резкого спроса на банковские карты UnionPay и МИР, а также с ростом популярности депозитов банкам будут нужны не только высококвалифицированные специалисты. Также им предстоит наладить работу курьерской доставки и кол-центров», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, хорошие перспективы есть и у тех, кто предпочитает свободный график или ищет подработку. Спрос на внештатных исполнителей будет расти, спрогнозировал Сухоставец.

«А главным поставщиком кадров станут платформы-агрегаторы, которые помогают оперативно искать и оформлять такие кадры», — заключил он.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.