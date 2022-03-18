Специалисты сервисов «Авито Работа» и hh.ru высказались о ситуации на рынке труда

Управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артём Кумпель и главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина высказались о ситуации на рынке труда в России.

В беседе с Life.ru Кумпель выразил мнение, что в течение последних нескольких лет в стране развивался рынок соискателя.

«Сейчас же формируется рынок работодателя. В ближайшее время стабилизируется соотношение спроса и предложения», — прогнозирует он.

Со своей стороны, Данина отметила, что до конца февраля наблюдался рост числа вакансий, затем динамика замедлилась, а темпы прироста резюме по-прежнему довольно ровные.

«Наблюдения наших клиентов подтверждают, что резюме создаются, но сами соискатели делают это скорее про запас, чтобы промониторить рынок труда», — сообщила она.

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