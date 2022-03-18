Специалисты сервисов «Авито Работа» и hh.ru высказались о ситуации на рынке труда

Короткая ссылка
Управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артём Кумпель и главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина высказались о ситуации на рынке труда в России.
Специалисты сервисов «Авито Работа» и hh.ru высказались о ситуации на рынке труда
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru Кумпель выразил мнение, что в течение последних нескольких лет в стране развивался рынок соискателя.

«Сейчас же формируется рынок работодателя. В ближайшее время стабилизируется соотношение спроса и предложения», — прогнозирует он.

Со своей стороны, Данина отметила, что до конца февраля наблюдался рост числа вакансий, затем динамика замедлилась, а темпы прироста резюме по-прежнему довольно ровные.

«Наблюдения наших клиентов подтверждают, что резюме создаются, но сами соискатели делают это скорее про запас, чтобы промониторить рынок труда», — сообщила она.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с  Nation News высказался о перспективах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить