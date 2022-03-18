Прокурор просит приговорить блогера Била к году и четырём месяцам лишения свободы

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Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу один год и четыре месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП.
Прокурор просит приговорить блогера Била к году и четырём месяцам лишения свободы
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Обвинитель также просит лишить блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу  и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.

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