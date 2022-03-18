Прокурор просит приговорить блогера Била к году и четырём месяцам лишения свободы
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Обвинитель также просит лишить блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.
В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.