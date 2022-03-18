В «Артеке» отметили «крымскую весну»

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В международном детском центре «Артек» отметили «крымскую весну».
В «Артеке» отметили «крымскую весну»
  • РИА Новости

Над костровыми торжественно подняли флаги России, Крыма и «Артека». Также состоялись праздник «Волшебная палитра Крыма» и открытый урок, на котором министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о роли России в истории Крыма, о развитии сферы образования Севастополя и Крыма после воссоединения.

«Возвращение Крыма в Россию — важнейшее событие в современной истории страны, наше достояние. «Крымская весна» стала символом национального единения и показала всему миру, что именно народ является главным творцом истории. События 2014 года стали отправной точкой в возрождении «Артека», дали возможность тысячам российских школьников побывать в детском центре», — заявил, со своей стороны, директор «Артека» Константин Федоренко.

Праздник «Волшебная палитра Крыма» призван познакомить детей из разных регионов с традициями, играми, промыслами народов Крыма и России.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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