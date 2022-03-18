Минпромторг не прогнозирует дефицита презервативов в России

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Минпромторг России не прогнозирует дефицита средств барьерной контрацепции в стране, так как крупнейшие производители соответствующей продукции не прекращали поставки в Россию.
Минпромторг не прогнозирует дефицита презервативов в России
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Практически всё мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья (латекса) и находится в Юго-Восточной Азии. Крупнейшие страны-производители — Таиланд, Индия, Корея, Китай — поставки продукции в Россию не прекращали», — сказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в 2021 году основными странами, импортировавшими презервативы в Россию, были Таиланд, Китай, Малайзия, Индия.

«Поэтому дефицит этого продукта не прогнозируется», — заявили в министерстве.

Также в Минпромторге добавили, что в самой России производится примерно седьмая часть потребляемых презервативов.

«Производство в среднем в России составляет 100 млн штук в год. Импортируется до 600 млн штук», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе заявили о достаточном количестве продовольствия в России.

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