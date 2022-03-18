Собянин: Москва не будет сокращать государственные заказы

Столичные власти не планируют приостановку выполнения государственных заказов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Город, со своей стороны, никакие государственные заказы сокращать не будет, и это тоже большой рынок, не будет сокращать программу развития, не будет сокращать персонал», — приводит ТАСС слова Собянина на открытии кадрового центра «Моя работа» на улице Куусинена.

По его словам, город в Москве является самым крупным работодателем, предоставляющим работу для примерно 800 тыс. человек.

Он выразил уверенность, что совместно с бизнесом Москва переживёт тяжёлые времена.

Ранее Собянин сообщил, что порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность.