В Подмосковье более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Покорми птиц»
- РИА Новости
По его словам, среди участников было больше всего воспитанников детских садов, передаёт телеканал «360».
«Абсолютным лидером по количеству участников стал Электрогорск — 2015 человек, на втором месте Чехов — 1825 участников, на третьем Талдом — 1440. Всего в акции приняли участие 23 городских округа», — цитирует Тихона Фирсова «Радио 1».
Акция продолжается, окончательные её итоги подведут позже.
Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.