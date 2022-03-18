В Подмосковье более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Покорми птиц»

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в акции «Покорми птиц» в этом году приняли участие более 20 тыс. жителей.

РИА Новости