В Подмосковье более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Покорми птиц»

Короткая ссылка
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в акции «Покорми птиц» в этом году приняли участие более 20 тыс. жителей.
В Подмосковье более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Покорми птиц»
  • РИА Новости

По его словам, среди участников было больше всего воспитанников детских садов, передаёт телеканал «360».

«Абсолютным лидером по количеству участников стал Электрогорск — 2015 человек, на втором месте Чехов — 1825 участников, на третьем Талдом — 1440. Всего в акции приняли участие 23 городских округа», — цитирует Тихона Фирсова «Радио 1».

Акция продолжается, окончательные её итоги подведут позже.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить