Юрист Ярмуш раскритиковала позицию YouTube о распространении угроз в адрес россиян
- Gettyimages.ru
Ярмуш добавила, что посредством YouTube распространяются фейки относительно происходящего на Украине.
«Публикуется откровенная ложь, а если уже пошли экстремистские призывы... Такая информационная война и истеричные призывы должны быть пресечены», — подчеркнула юрист.
Кроме того, специалист заявила, что модераторы хостинга обязаны следить за распространением недопустимого контента, и в данной ситуации YouTube бездействием нарушает свои же принципы.
По мнению Ярмуш, стоит выступить с инициативой по блокировке этого видеохостинга на территории России.
Она отметила, что при необходимости Rutube может заменить YouTube.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян.
Уточняется, что ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Белоруссия.