Ветеринар Жуков объяснил, почему домашние животные едят несъедобные предметы
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Причины такого поведения могут быть разными, отметил специалист в беседе с «Москвой 24».
Так, это может быть связано с неправильным кормлением животных, проблемами с желудочно-кишечным трактом, вирусными инфекциями или заражением паразитами.
Иногда аллотриофагия может быть связана с поведенческими особенностями питомца. Например, это происходит, когда собаку надолго оставляют дома.
Когда поедание несъедобных предметов не связано с проблемами со здоровьем, то отучить питомца от этого можно, увеличив время прогулок и физической активности, заключил Жуков.
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