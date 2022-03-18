Ветеринар Жуков объяснил, почему домашние животные едят несъедобные предметы

Ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Игорь Жуков рассказал, почему домашние животные могут есть несъедобные предметы.

Причины такого поведения могут быть разными, отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

Так, это может быть связано с неправильным кормлением животных, проблемами с желудочно-кишечным трактом, вирусными инфекциями или заражением паразитами.

Иногда аллотриофагия может быть связана с поведенческими особенностями питомца. Например, это происходит, когда собаку надолго оставляют дома.

Когда поедание несъедобных предметов не связано с проблемами со здоровьем, то отучить питомца от этого можно, увеличив время прогулок и физической активности, заключил Жуков.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.