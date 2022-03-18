Медведев отметил необходимость привлечения в Россию специалистов из-за рубежа

России важно продолжать привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Важно продолжить работу по привлечению в Россию высококвалифицированных специалистов из-за рубежа», — приводит ТАСС слова Медведева на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, на данный момент это является реальной проблемой, так как из-за санкций многие подобные сотрудники были вынуждены покинуть Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.