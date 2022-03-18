Депутат Хамзаев заявил о необходимости ужесточения наказания за госизмену
- РИА Новости
По его словам, люди должны осознавать ответственность «с точки зрения государственной тайны и суверенитета страны».
«Для нас, для страны, суверенитет — это вопрос номер один, вопрос выживания российской целой нации. В этом плане система, государственная машина, должна уметь себя правильно защищать», — добавил депутат.
Как считает парламентарий, ответственность за госизмену должна быть жёсткой.
«Национал-предателей всегда хватало, хватает и будет хватать в исторических периодах. Всё зависит от того, насколько государство качественно и грамотно защищает свою безопасность и суверенитет», — заключил депутат.
Ранее Хамзаев рассказал в беседе с RT, что он отправил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на экстремизм.