Депутат Хамзаев заявил о необходимости ужесточения наказания за госизмену

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Дарья Ускова
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с RT о необходимости ужесточить наказание за госизмену и ввести пожизненное лишение свободы.
Депутат Хамзаев заявил о необходимости ужесточения наказания за госизмену
  • РИА Новости

По его словам, люди должны осознавать ответственность «с точки зрения государственной тайны и суверенитета страны».

«Для нас, для страны, суверенитет — это вопрос номер один, вопрос выживания российской целой нации. В этом плане система, государственная машина, должна уметь себя правильно защищать», — добавил депутат.

Как считает парламентарий, ответственность за госизмену должна быть жёсткой.

«Национал-предателей всегда хватало, хватает и будет хватать в исторических периодах. Всё зависит от того, насколько государство качественно и грамотно защищает свою безопасность и суверенитет», — заключил депутат.

Ранее Хамзаев рассказал в беседе с RT, что он отправил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на экстремизм.

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