Специалист Сизов предупредил о рисках при покупке пиратского программного обеспечения

Покупка нелицензионного программного обеспечения связана с высоким риском столкнуться с мошенничеством, заявил руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Такая ситуация — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным. Эти люди будут зарабатывать на доверчивых гражданах», — сказал Сизов в интервью радио Sputnik.

По его словам, мошенники могут не только обмануть клиента, взяв деньги и не предоставив ПО, но и продать вредоносный софт.

Он отметил, что лучше не пытаться получить доступ к попавшему под санкции программному обеспечению.

Ранее стало известно, что в «Ростелекоме» проводили подготовку к возможным ограничениям деятельности как по линии импортозамещения, так и по отказоустойчивости программного обеспечения (ПО).

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН назвал распространённые мошеннические схемы.