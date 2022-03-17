Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о развитии туротрасли в Крыму.

«Курортный сезон 2021 года стал рекордным за всю постсоветскую историю Крыма: наш регион посетили порядка 9,5 млн туристов. Это на четверть выше аналогичного показателя допандемийного 2019 года, который тоже был рекордным», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, туристическая инфраструктура модернизируется: в 2014 — 2021 годах было открыто 50 новых объектов размещения на более чем 3000 номеров, в более чем 400 объектах проведена реконструкция.

«Количество благоустроенных пляжей увеличилось почти в два раза ― с 230 в 2015 году до 439 пляжей в 2021-м. Крым традиционно в пятёрке лидеров ежегодного Национального туристического рейтинга», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что в планах на ближайшие два — три года — увеличение ёмкости номерного фонда по меньшей мере на 4000 — 5000 дополнительных номеров, а в течение пяти лет — до 20 тыс. номеров.

«В ближайшие годы будет реализован ряд масштабных проектов», — добавил глава республики.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет.