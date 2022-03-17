Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали о вариантах подработки без специального опыта

Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали, какие есть варианты подработки без специального опыта.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалистов, можно наняться, к примеру, няней или сиделкой — зачастую для пожилых людей ищут не только сиделку с медицинским образованием, но и компаньона, который поможет с покупкой продуктов в магазине, составит компанию на прогулке.

«Услуги по уборке квартир пользуются повышенным спросом в преддверии праздников. Также заметен сезонный спрос на данные услуги поздней весной и летом, когда многие россияне традиционно решают провести генеральную уборку, и в первую очередь востребованы услуги по мытью окон и балконов», — отмечают эксперты.

Ещё один вариант — услуги по сбору мебели. Востребованы и специалисты по уходу за домашними животными.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.